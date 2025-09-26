Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Steffen Schneider (vorn) und Mitglieder des Stadtrates von Oederan.
Bürgermeister Steffen Schneider (vorn) und Mitglieder des Stadtrates von Oederan. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Bürgermeister Steffen Schneider (vorn) und Mitglieder des Stadtrates von Oederan.
Bürgermeister Steffen Schneider (vorn) und Mitglieder des Stadtrates von Oederan. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Flöha
Oederan: Stadt soll sich zu geplanten Windrädern auf dem Ranis äußern
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Tagesordnung stand das Thema nicht. Doch die Windkraft bestimmte erneut die Debatte im Stadtrat. Stürmisch ging es zu in Oederan.

Sie sind zwischen 234 und 261 Metern hoch. Und sie sollen nach dem Willen des Investors Juwi AG aus Rheinhessen auf dem Ranis im Ortsteil Görbersorf stehen: fünf Windkraftanlagen in Oederan. Ihre Gesamtleistung: circa 33 Megawatt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
14.09.2025
4 min.
Warum sich Flöha und Augustusburg für Windkraft-Pläne in Chemnitz interessieren
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe.
Zwei geplante Windkraftanlagen an der Chemnitzer Stadtgrenze sorgen für Unruhe in den Nachbarorten. Eine Beteiligung oder Einsicht in die Planungen lehnt Chemnitz ab - was für noch mehr Unruhe sorgt.
Matthias Behrend
30.08.2025
4 min.
Wegen Radonbelastung: Geld für Sanierung der Oederaner Naturkita „KiTZ“
Die Oederaner „KiTZ“: Im Altbestand muss jetzt saniert werden - auch wegen hoher Radonwerte.
Der Trägerverein Oederaner „KiTZ“ wird 30 Jahre alt. Am 6. September wird gefeiert. Eine Entscheidung für Sicherheit und Zukunft der Naturkita hatten nun die Stadträte auf dem Tisch.
Ingolf Rosendahl
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
Mehr Artikel