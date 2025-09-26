Oederan: Stadt soll sich zu geplanten Windrädern auf dem Ranis äußern

Flöha
Auf der Tagesordnung stand das Thema nicht. Doch die Windkraft bestimmte erneut die Debatte im Stadtrat. Stürmisch ging es zu in Oederan.
Sie sind zwischen 234 und 261 Metern hoch. Und sie sollen nach dem Willen des Investors Juwi AG aus Rheinhessen auf dem Ranis im Ortsteil Görbersorf stehen: fünf Windkraftanlagen in Oederan. Ihre Gesamtleistung: circa 33 Megawatt.
