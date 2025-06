Oederan Unplugged: Jam-Session im „Alle-Welt-Zelt“

Am 21. Juni von 15 bis 20 Uhr kann auf dem Oederaner Markt gemeinsam musiziert werden.

Oederan.

Am kommenden Samstag, 21. Juni von 15 bis 20 Uhr, lädt das „Alle-Welt-Zelt“ auf dem Markt in Oederan zu einem musikalischen Experiment für Musikfreunde ein: „Oederan Unplugged“. Bei dieser Veranstaltung sollen Musikerinnen und Musiker aus der Region und auch darüber hinaus zusammenkommen, um gemeinsam eine Jam-Session auf der Bühne zu präsentieren. Jede und jeder, der ein Instrument beherrscht, ist eingeladen, mitzujammen und das Zelt zu rocken, ob mit Gitarre, Schlagzeug oder Gesang, heißt es in der Vorankündigung. Auch Zuhörer sind willkommen. Der Eintritt ist frei, interessierte Musiker können sich bei der Stadtinformation Oederan, Markt 6, Telefon 037292/27128, E-Mail: [email protected], anmelden. (fp)