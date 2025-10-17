Oederaner bei der Windkraft weiter uneins

Die Stadträte hatten über Steuern und Elternbeiträge zu entscheiden. Doch größter Aufreger war einmal mehr ein anderes Thema.

Am Ende setzte sich die Stadtverwaltung mit ihren Vorschlägen durch: Der Satz für die Grundsteuer A steigt von 260 auf 300 Prozent, für die Grundsteuer B von 410 auf 440 und der für die Gewerbesteuer von 390 auf 405. Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben. A wird für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft fällig....