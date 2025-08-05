Oederaner „Stanze“: Amtsgericht lässt Insolvenzverfahren für Regionalmarkt prüfen

Der 2023 eröffnete Regionalmarkt an der B 173 in Oederan steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ist das viel gelobte Konzept eines Supermarktes für regionale Produkte gescheitert?

Der Regionalmarkt in Oederan steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Chemnitz hat am Montag das vorläufige Insolvenzverfahren über die Betreibergesellschaft Regionalmarkt Oederan GmbH angeordnet. Vorläufig bedeutet das, dass nach dem Eingang des Insolvenzantrages geprüft wird, ob das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet...