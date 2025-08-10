Ortsumgehung Flöha: Erneut Unfall im Kreisel - Bikerin schwer verletzt

Flöha
Eine 36-jährige Motorradfahrerin ist im Kreisel nahe dem Golfplatz in Flöha gestürzt.
Eine 36-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der B 173n am Sonntagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte, war die Hyosung-Fahrerin gegen 18.50 Uhr auf der Ortsumgehung Flöha aus Richtung Augustusburg in Richtung Chemnitz unterwegs, als sie ungefähr einen Kilometer vor dem Abzweig Flöha in einer...
