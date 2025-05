Pedelec-Fahrer prallt in Flöha gegen parkenden Kleintransporter

Wie die Polizei mitteilte, war der 60-jährige Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt nicht nüchtern.

Flöha.

Ein 60-jähriger Mann ist am Montagabend in Flöha mit seinem Pedelec in der Uferstraße unterwegs gewesen und dabei gegen einen parkenden VW-Kleintransporter geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr. An den beiden Fahrzeugen entstand bei der Kollision Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Der Pedelec-Fahrer habe sich laut einer Polizeisprecherin leichte Verletzungen zugezogen. Zudem habe der 60-Jährige zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss gestanden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Der Mann musste deshalb zur Blutentnahme, zudem erhielt er eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (fp)