Picknick im Flöhaer Baumwollpark: Es gab nicht nur etwas zu essen

Der Gewerbe- und Festverein Flöha hatte zur 5. Auflage seines Picknicks am Baumwollpark geladen. Die Besucher erfuhren etwas über die Arbeit der Rettungshundegruppe Chemnitz. Doch welche Premiere gab es?

In Sachen Organisation haben die Mitglieder des Gewerbe- und Festvereins Flöha bereits eine gewisse Routine. Denn das Picknick am Baumwollpark erlebte in der Großen Kreisstadt am Sonntag seine 5. Auflage. Auch wenn das ehrenamtliche Team um Chef Manuel Grießbach auf bewährte Programmpunkte zurückgriff, gab es auch Premieren Und diese hoben...