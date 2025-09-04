Pilzsucher aus Augustusburg findet gestohlenes Stadtwächter-Schild: Wie kommt es in den Wald?

Im Oktober 2024 wurde das schwere Metallschild eines Stadtwächters in Augustusburg gestohlen. Bis heute bleibt der dreiste Diebstahl rätselhaft.

Am Dienstag kurz vor Dienstschluss klingelte das Telefon von Jens Schmidt im Rathaus der Stadt Augustusburg. Am anderen Ende der Verbindung meldete sich ein Pilzsucher, der im Wald kurz vor Erdmannsdorf einen besonderen Fund gemacht hatte. Der Bürgermeister wollte zunächst nicht glauben, was er hörte: Der Pilzsucher hatte das Schild eines...