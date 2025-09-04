Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Pilzsucher aus Augustusburg findet gestohlenes Stadtwächter-Schild: Wie kommt es in den Wald?

Bürgermeister Jens Schmidt mit dem wiedergefundenen Schild, das im Wald lag.
Bürgermeister Jens Schmidt mit dem wiedergefundenen Schild, das im Wald lag. Bild: M. Behrend/Privat KiJü
Bürgermeister Jens Schmidt mit dem wiedergefundenen Schild, das im Wald lag.
Bürgermeister Jens Schmidt mit dem wiedergefundenen Schild, das im Wald lag. Bild: M. Behrend/Privat KiJü
Flöha
Pilzsucher aus Augustusburg findet gestohlenes Stadtwächter-Schild: Wie kommt es in den Wald?
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Oktober 2024 wurde das schwere Metallschild eines Stadtwächters in Augustusburg gestohlen. Bis heute bleibt der dreiste Diebstahl rätselhaft.

Am Dienstag kurz vor Dienstschluss klingelte das Telefon von Jens Schmidt im Rathaus der Stadt Augustusburg. Am anderen Ende der Verbindung meldete sich ein Pilzsucher, der im Wald kurz vor Erdmannsdorf einen besonderen Fund gemacht hatte. Der Bürgermeister wollte zunächst nicht glauben, was er hörte: Der Pilzsucher hatte das Schild eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
3 min.
Vom Schild-Pilz in Augustusburg bis zum Babyboom in Mittweida: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Kaum wiederzuerkennen: Frische Farben und neue Nutzer im alten Amtsgericht in Hainichen.
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit dem Amtsgericht in Hainichen, der Oberschule Lunzenau und zwei Märchen.
Falk Bernhardt
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:00 Uhr
4 min.
Augustusburg: Warum Anwohner der Waldstraße einen Tempo-Blitzer fordern
Auf der Waldstraße in Augustusburg gilt Tempo 30. Doch das interessiert Anwohnern zufolge viele Autofahrer nicht.
Hans Jürgen Stopp hat zur Bürgerfragestunde die Situation an der Waldstraße geschildert. Mitunter versucht er, Raser zur Rede zu stellen, und muss sich dafür beschimpfen oder verspotten lassen.
Matthias Behrend
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel