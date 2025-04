Polizei rückt zu Unfällen in Niederwiesa und Flöha aus

Eine 62-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, als sie mit ihrem Pkw in den Graben fuhr.

Niederwiesa, Flöha.

Zu zwei Unfällen musste die Polizei am Montag zur B 173 ausrücken. Gegen 11.15 Uhr war eine 62-jährige Fahrerin eines Skodas in Richtung Flöha unterwegs, als ihr Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und in den Graben fuhr. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Gegen 14.30 Uhr ereignete sich ein Crash in Flöha. Laut Polizei war ein 50-jähriger Fahrer eines Kleinbusses von der B 173 (Dresdner Straße) rückwärts in ein Grundstück eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Falkenau fahrenden BMW (Fahrer: 30). Durch den Anstoß wurde der BMW noch gegen ein Geländer gedrückt. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (fp)