Polizeikontrollen: Spürhund erschnüffelt Drogen im Zug zwischen Frankenberg und Hainichen

Die Polizeidirektion Chemnitz hat am Donnerstag mit Bundespolizei und Zoll Kontrollen in Hainichen und Flöha durchgeführt. Dabei ging es um Straßen- und Betäubungs- sowie Eigentumskriminalität. Sieben Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Dabei handelt es sich in drei Fällen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, bei denen geringe Mengen Drogen sichergestellt wurden. Ein Spürhund kam in Zügen zwischen Hainichen und Niederwiesa zum Einsatz. Der Hund zeigte in einem Zug zwischen Frankenberg und Hainichen bei einem Fahrgast (38) Betäubungsmittel an. Die Polizisten wurden bei dem Deutschen fündig. In seinem Rucksack befanden sich acht Cliptütchen mit in Summe 2,1 Gramm Marihuana und Crystal. (fp)