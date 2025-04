Randalierer wüten am Kunnerstein in Augustusburg

Thomas Hunger und der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt vom Verein Bergfreunde Kunnerstein ärgern sich über den fehlenden Respekt vor der Arbeit des Vereins und seiner Helfer.

Lange ist der Kunnerstein in Augustusburg von blinder Zerstörungswut verschont geblieben, doch jetzt ist es wieder passiert: Am vergangenen Sonntag hat ein Vereinsmitglied der Bergfreunde, die den beliebten Aussichtspunkt betreuen, bei seiner Stippvisite am Morgen das Unheil gesehen. Unbekannte hatten augenscheinlich die Feuerstelle vor der...