Regionalmarkt-Insolvenz: Für die Räume in der Oederaner „Stanze“ gibt es weiterhin Interessenten

Der Eigentümer des Einkaufszentrums führt Gespräch über eine Nachnutzung des Ladenräume. Auch das Regionalmarkt-Inventar ist anscheinend gefragt.

Für die Räume des insolventen Regionalmarktes im Einkaufszentrum „Stanze“ in Oederan gibt es weiterhin Interessenten. Wie Eigentümer André Döhring kürzlich auf Nachfrage sagte, führe er Gespräche mit zwei verschiedenen Interessenten. Es gehe dabei um konkrete Mietkonditionen für die Räume, aber es gebe noch keine Entscheidung. Die...