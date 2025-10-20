Regionalmarkt Oederan: Jetzt kommt die gesamte Ladeneinrichtung unter den Hammer

Während das Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan läuft, wird jetzt die Einrichtung verkauft. Es gibt aber auch noch Hoffnung auf einen Neuanfang.

Seit Oktober läuft das Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan. Nach dem Ausverkauf wird jetzt die gesamte Einrichtung des Marktes im Oederaner Einkaufszentrum Stanze online im Kleinanzeigen-Portal angeboten. Ladenregale aus Holz, eine Fleisch- und Imbisstheke, eine Bäckereitheke sowie die Tische und Stühle des Imbissbereiches... Seit Oktober läuft das Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan. Nach dem Ausverkauf wird jetzt die gesamte Einrichtung des Marktes im Oederaner Einkaufszentrum Stanze online im Kleinanzeigen-Portal angeboten. Ladenregale aus Holz, eine Fleisch- und Imbisstheke, eine Bäckereitheke sowie die Tische und Stühle des Imbissbereiches...