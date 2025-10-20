Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Bildschirmfoto Kleinanzeigen
Bild: Bildschirmfoto Kleinanzeigen
Flöha
Regionalmarkt Oederan: Jetzt kommt die gesamte Ladeneinrichtung unter den Hammer
Redakteur
Von Matthias Behrend
Während das Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan läuft, wird jetzt die Einrichtung verkauft. Es gibt aber auch noch Hoffnung auf einen Neuanfang.

Seit Oktober läuft das Insolvenzverfahren für den Regionalmarkt in Oederan. Nach dem Ausverkauf wird jetzt die gesamte Einrichtung des Marktes im Oederaner Einkaufszentrum Stanze online im Kleinanzeigen-Portal angeboten. Ladenregale aus Holz, eine Fleisch- und Imbisstheke, eine Bäckereitheke sowie die Tische und Stühle des Imbissbereiches...
