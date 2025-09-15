Rostocker Musiker zur Musiknacht in Hohenfichte

Flöha
Im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte stand zum vierten Mal eine Musiknacht auf dem Programm der Kirchgemeinde. Mitwirkende und Besucher waren von der Musik und Atmosphäre begeistert
Der Applaus für die 24 Musiker der „Horns united" endete erst, als der letzte Blasmusiker die Kirche nach draußen verließ. Die Musiker der Gruppe „Rostock Brass“ und das Blechbläserensemble Lutz Hildebrand hatten zusammen als „Horns united“ ein großartiges Programm in der Hohenfichtener Kirche auf die Bühne gestellt.
