Rund um Oederan im Einsatz: Das sind die Feuerwehrchefs von Memmendorf, Schönerstadt und Görbersdorf

Blumen und Dankesworte gab es am Donnerstag für die Ehrenamtlichen in Oederan. Einer wurde für seinen Einsatz besonders geehrt.

Der Oederaner Stadtrat hat am Donnerstag neue Führungskräfte der Feuerwehren bestellt. „Auf euch kann man sich verlassen“, so Bürgermeister Steffen Schneider. In Memmendorf hat Ulrich Zimmer die Leitung abgegeben und ist jetzt Stellvertreter. Für seinen Einsatz erhielt er die Ehrennadel der Stadt in Bronze.