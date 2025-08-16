Satire zum Wochenende: Endlich sind die Ferien vorbei!

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Der Unterricht hat wieder begonnen - jedenfalls, wo es Lehrkräfte gibt. Aber wie kommen die Kinder hin? Mit dem Fahrrad wird ja nur Zickzack gefahren.

Endlich sind die langweiligen Sommerferien vorbei! War ja eine anstrengende Zeit. Vor allem für Eltern. Aber auch für Regenjacken, Gummistiefel und Schirme. Jetzt ist wieder Schule, die Sonne scheint und wer das Glück hat, im Schulhaus einen Lehrer oder eine Lehrerin anzutreffen, kann vielleicht demnächst dort sogar mal wieder was lernen.