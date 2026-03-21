Satire zum Wochenende: Ostern in Mittelsachsen zwischen Schokohasen, SUV und der Suche nach dem Weltkulturerbe

Flöha
Hier steht, was wirklich wichtig ist: Ostern in Mittelsachsen ist vielfältig. Zwischen Grillgut, Phantom-Radwegen und der Suche nach dem „Manpo-kei“ gibt es viel zu entdecken.
Es herrscht eine Unruhe im Land. Der Kalender behauptet, dass das Fest der Auferstehung kommt: Ostern - was heute vor allem die Auferstehung der Grills aus dem Winterschlaf bedeutet. Roste werden geölt und Kohle geschichtet.
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