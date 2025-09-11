Schellenberg: Kindergarten-Jubiläumswoche geht mit Mitmachkonzert zu Ende

Flöha
Der christliche Kindergarten „Entdeckerland“ hat eine Woche lang sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert.
Fast eine Woche lang ist täglich im „Entdeckerland“ in Schellenberg gefeiert worden. Grund war ein Jubiläum: Der christliche Kindergarten wurde vor 15 Jahren eröffnet und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Auch einen Hort in Leubsdorf betreibt der Trägerverein inzwischen. Zum Abschluss der Festwoche fand ein Mitmachkonzert mit Mike...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.