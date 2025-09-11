Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mike Müllerbauer sang zur Abschlussveranstaltung der Kindertagesstätte „Entdeckerland".
Bild: Claudia Dohle
Mike Müllerbauer sang zur Abschlussveranstaltung der Kindertagesstätte „Entdeckerland“.
Mike Müllerbauer sang zur Abschlussveranstaltung der Kindertagesstätte „Entdeckerland“. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Schellenberg: Kindergarten-Jubiläumswoche geht mit Mitmachkonzert zu Ende
Von Claudia Dohle
Der christliche Kindergarten „Entdeckerland“ hat eine Woche lang sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert.

Fast eine Woche lang ist täglich im „Entdeckerland“ in Schellenberg gefeiert worden. Grund war ein Jubiläum: Der christliche Kindergarten wurde vor 15 Jahren eröffnet und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Auch einen Hort in Leubsdorf betreibt der Trägerverein inzwischen. Zum Abschluss der Festwoche fand ein Mitmachkonzert mit Mike...
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
4 min.
„Entdeckerland“ Schellenberg: Wo Kinder mit Moos und Blättern lernen
Aktuell besuchen etwa 50 Kinder die Kita „Entdeckerland“ in Schellenberg.
Die Christliche Kita „Entdeckerland“ bei Augustusburg feiert eine Woche lang 15. Geburtstag. Warum die Kita nicht nur zum Fest pädagogische Fachkräfte aus ganz Sachsen anzieht.
Claudia Dohle
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
13.08.2025
2 min.
Sommerkonzert in der Schellenberger Kirche: Duo Vimaris im Erzgebirge
Das Weimarer Duo Vimaris musiziert seit über 30 Jahren gemeinsam.
Das Duo Vimaris aus Weimar gastiert in Schellenberg bei Augustusburg und lädt zu einem Sommerkonzert sowie einer Orgelführung ein.
Claudia Dohle
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
