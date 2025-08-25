Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schlösser- und Burgenfahrt im Erzgebirge: Zehnjähriger Glücksengel wacht über Rekordfeld

Danielle Gehre, Ronny Kieswetter und ihre Tochter Lena, die am Samstag ihren zehnten Geburtstag feierte, gehörten zu den Teilnehmern der Schlösser- und Burgenfahrt.
Danielle Gehre, Ronny Kieswetter und ihre Tochter Lena, die am Samstag ihren zehnten Geburtstag feierte, gehörten zu den Teilnehmern der Schlösser- und Burgenfahrt. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Schlösser- und Burgenfahrt im Erzgebirge: Zehnjähriger Glücksengel wacht über Rekordfeld
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So viele Teilnehmer wie nie zuvor haben sich von Augustusburg aus auf eine 190 Kilometer lange Tour begeben. Die wurde zur Familiensache: Brüder waren ebenso dabei wie Ehepaare und Eltern samt Kind.

Ihren zehnten Geburtstag wird Lena Gehre wohl nie vergessen, feierte sie ihn doch mitten in einer illustren Gesellschaft an Bikern. Weil ihre Eltern Danielle Gehre und Ronny Kiesewetter am Samstag an der Schlösser- und Burgenfahrt teilnahmen, die 220 Teilnehmer über 190 Kilometer bis zum Fichtelberg führte, machte das kleine Mädchen einfach...
