Schlösser- und Burgenfahrt im Erzgebirge: Zehnjähriger Glücksengel wacht über Rekordfeld

So viele Teilnehmer wie nie zuvor haben sich von Augustusburg aus auf eine 190 Kilometer lange Tour begeben. Die wurde zur Familiensache: Brüder waren ebenso dabei wie Ehepaare und Eltern samt Kind.

Ihren zehnten Geburtstag wird Lena Gehre wohl nie vergessen, feierte sie ihn doch mitten in einer illustren Gesellschaft an Bikern. Weil ihre Eltern Danielle Gehre und Ronny Kiesewetter am Samstag an der Schlösser- und Burgenfahrt teilnahmen, die 220 Teilnehmer über 190 Kilometer bis zum Fichtelberg führte, machte das kleine Mädchen einfach...