Schwerer Unfall auf der B 173 bei Oederan: Audi landet im Bach

Flöha
Die 65-jährige Fahrerin musste aus dem Pkw befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.
Auf der Bundesstraße 173 ist es am Sonntagnachmittag zwischen Oederan und Memmendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge war eine 65-jährige Audi-Fahrerin gegen 13.15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Pkw ins Schlingern geraten und nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stieß gegen...
