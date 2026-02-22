MENÜ
Zwischen Oederan und Memmendorf ist am Sonntag ein Pkw Audi von der B 173 abgekommen.
Zwischen Oederan und Memmendorf ist am Sonntag ein Pkw Audi von der B 173 abgekommen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Feuerwehren Oederan und Schönerstadt sicherten die Unfallstelle ab.
Die Feuerwehren Oederan und Schönerstadt sicherten die Unfallstelle ab. Bild: Marcel Schlenkrich
Das Unfallfahrzeug lag kopfüber in einem Bach.
Das Unfallfahrzeug lag kopfüber in einem Bach. Bild: Marcel Schlenkrich
Flöha
Schwerer Unfall auf der B 173 bei Oederan: Audi landet im Bach
Von Marcel Schlenkrich
Die 65-jährige Fahrerin musste aus dem Pkw befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Bundesstraße 173 ist es am Sonntagnachmittag zwischen Oederan und Memmendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge war eine 65-jährige Audi-Fahrerin gegen 13.15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Pkw ins Schlingern geraten und nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stieß gegen...
