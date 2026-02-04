Schwerer Unfall bei Eppendorf: Autofahrerin verliert Kontrolle auf schneebedeckter Straße

Eine VW-Fahrerin (68) kam zwischen Eppendorf und Gahlenz von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat eine 68-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Montagvormittag bei Eppendorf erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, fuhr die Frau gegen 10.40 Uhr mit ihrem VW von Eppendorf in Richtung Gahlenz. In einer Rechtskurve, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang, verlor sie auf der schneebedeckten Straße die...