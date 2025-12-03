Sommertheater Falkenau bietet unterhaltsame Lesekost zur Winterszeit: „Rollen auf den Leib geschrieben“

Das Falkenauer Sommertheater ist eine feste Größe über Flöha hinaus. Zur Weihnachtszeit veröffentlicht die Truppe eine Broschüre zum 15-jährigen Jubiläum. - Die „Freie Presse“ hat darin geblättert.

Nach dem Erfolg beim Falkenauer Sommertheater gibt es in diesen Adventstagen einen Nachschlag: Die Hobbymimen würdigen das 15-jährige Bestehens ihres Theaterprojektes und den 10. Geburtstag des Vereins Sommertheater Falkenau mit einem Büchlein. Unter dem Motto „Vor und hinter den Kulissen“ erhalten Leser einen Einblick in das Werden und...