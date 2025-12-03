Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Sommertheater Falkenau bietet unterhaltsame Lesekost zur Winterszeit: „Rollen auf den Leib geschrieben"

Patricia Smolka (r.) und Gabi Oehme nehmen die soeben bei Claudia Stowasser eingetroffene Broschüre in Augenschein.
Patricia Smolka (r.) und Gabi Oehme nehmen die soeben bei Claudia Stowasser eingetroffene Broschüre in Augenschein. Bild: Christof Heyden
Drei Mal verwandelte 2020 das Sommertheater Falkenau das Naturbad in ein Fernsehstudio. Auch diese Puppentänzer eroberten die Bühne.
Drei Mal verwandelte 2020 das Sommertheater Falkenau das Naturbad in ein Fernsehstudio. Auch diese Puppentänzer eroberten die Bühne. Bild: Christof Heyden
Das Stück Linie 2 von 2023 taucht in die Wendezeit im Osten Deutschlands ein.
Das Stück Linie 2 von 2023 taucht in die Wendezeit im Osten Deutschlands ein. Bild: Christof Heyden
Schlussbild der aktuellen 15. Inszenierung 2025: Von Zaun zu Zaun, Schrebergartengeschichten.
Schlussbild der aktuellen 15. Inszenierung 2025: Von Zaun zu Zaun, Schrebergartengeschichten. Bild: Christof Heyden
Flöha
Sommertheater Falkenau bietet unterhaltsame Lesekost zur Winterszeit: „Rollen auf den Leib geschrieben“
Von Christof Heyden
Das Falkenauer Sommertheater ist eine feste Größe über Flöha hinaus. Zur Weihnachtszeit veröffentlicht die Truppe eine Broschüre zum 15-jährigen Jubiläum. - Die „Freie Presse“ hat darin geblättert.

Nach dem Erfolg beim Falkenauer Sommertheater gibt es in diesen Adventstagen einen Nachschlag: Die Hobbymimen würdigen das 15-jährige Bestehens ihres Theaterprojektes und den 10. Geburtstag des Vereins Sommertheater Falkenau mit einem Büchlein. Unter dem Motto „Vor und hinter den Kulissen“ erhalten Leser einen Einblick in das Werden und...
