SPD in Mittelsachsen stemmt sich gegen zu viel Windkraft

Die gerechte Verteilung von Standorten für Windräder ist ein Anliegen der SPD im Kreistag. Zündstoff enthält der Antrag aus Eppendorf, weil der Landkreis Genehmigungen für neue Anlagen begrenzen soll.

Grundsätzlich begrüßt die SPD-Fraktion im Kreistag den Ausbau von erneuerbaren Energien mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Daran lässt der Eppendorfer Bürgermeister und SPD-Kreisrat Axel Röthling keinen Zweifel. Doch das große „Aber" mündet in einem von ihm initiierten Antrag, der in der Kreistagssitzung am 10. September zur...