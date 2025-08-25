Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bau von Windrädern in Mittelsachsen, wie die hier am Saidenberg, ist immer wieder Anlass für Konflikte.
Der Bau von Windrädern in Mittelsachsen, wie die hier am Saidenberg, ist immer wieder Anlass für Konflikte. Bild: Oliver Hach/Archiv
Der Bau von Windrädern in Mittelsachsen, wie die hier am Saidenberg, ist immer wieder Anlass für Konflikte.
Der Bau von Windrädern in Mittelsachsen, wie die hier am Saidenberg, ist immer wieder Anlass für Konflikte. Bild: Oliver Hach/Archiv
Flöha
SPD in Mittelsachsen stemmt sich gegen zu viel Windkraft
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die gerechte Verteilung von Standorten für Windräder ist ein Anliegen der SPD im Kreistag. Zündstoff enthält der Antrag aus Eppendorf, weil der Landkreis Genehmigungen für neue Anlagen begrenzen soll.

Grundsätzlich begrüßt die SPD-Fraktion im Kreistag den Ausbau von erneuerbaren Energien mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Daran lässt der Eppendorfer Bürgermeister und SPD-Kreisrat Axel Röthling keinen Zweifel. Doch das große „Aber“ mündet in einem von ihm initiierten Antrag, der in der Kreistagssitzung am 10. September zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
09:00 Uhr
4 min.
Reizthema Wind: Wie viele Windräder kommen noch nach Mittelsachsen?
Der Transport eines Windradflügels nach Kleinschirma hat für Aufsehen gesorgt. Die AfD will den weiteren Ausbau in Mittelsachsen per Moratorium stoppen.
Neben der SPD will die AfD einen Stopp beim Windkraftausbau in Mittelsachsen - und hat einen eigenen Antrag in den Kreistag eingereicht. Sind mittelsächsische Orte überlastet? Und was könnte helfen?
Cornelia Schönberg
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
16.08.2025
4 min.
Ein Windpark im Vogtland? Neustadt lehnt Windräder im Waldgebiet ab – wie es jetzt weitergeht
Windräder über dem Vogtland-Wald? Dagegen wehrt sich Neustadt. Der Gemeinderat hat die Pläne für das Waldstück unweit des Bezelberges nun abgelehnt.
Bis zu sieben Windräder könnten zwischen Neustadt und Bergen bis 2030 entstehen. Dagegen wehrt sich Neustadt. Die „Freie Presse“ erklärt, was im Gespräch ist, warum man dagegen ist und die Besonderheit.
Florian Wunderlich
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel