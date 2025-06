Sperrung der Lessingstraße in Oederan: Bald rollen wieder die Bagger

Die ehemalige Holperpiste soll saniert werden, Autofahrer müssen mit Sperrungen rechnen. Unterdessen beginnt schon die Planung für den nächsten Bauabschnitt.

Die Lessingstraße in Oederan mit ihrem alten Betonbelag gilt seit Jahren als Holperpiste. 2023 hatten die Sanierungsarbeiten auf dem ersten Bauabschnitt begonnen. Jetzt geht es weiter: Ab Mitte Juni packt die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH mit Sitz in Annaberg-Buchholz den zweiten Bauabschnitt an. Er reicht von den Hausnummern 46 bis 84, das sind...