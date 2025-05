Städtebau-Ausstellung zeigt Beispiele für gelungenes Bauen in Flöha

Sechs Wochen lang war die Ausstellung in Flöha zu sehen. Die Stadt ist mit ihrer „Neuen Mitte“ selbst Teil der Schau.

Sechs Wochen lang war die Ausstellung mit Beispielen für zukunftsweisendes Bauen in Sachsen im Bürgerservice-Eingangsbereich im Wasserbau in Flöha zu sehen - am Donnerstag ist sie mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende gegangen. Flöha ist nicht zufällig eine Station der Ausstellung, mit der Bedeutung von Baukultur betont sowie die...