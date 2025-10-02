Straßensperrungen im Oktober: Einschränkungen in Flöha

Autofahrer und Fußgänger in Flöha müssen sich auf Umwege einstellen: Zwei Baustellen bringen Sperrungen und Behelfsgehwege.

In Flöha müssen Verkehrsteilnehmer im Oktober mit Einschränkungen rechnen: Vom kommenden Montag an (6. Oktober) bis zum Samstag, dem 1. November, wird die Dresdner Straße zwischen Hausnummer 6 und 20 halbseitig gesperrt. Ein Notgehweg werde eingerichtet, teilt die EKN Euro Kabel Netzbau GmbH aus Hartmannsdorf mit, die für die Sperrung...