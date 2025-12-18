MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Baumfällungen am Butterberg in Lichtenwalde 2023 sind ein Grund für den Ärger.
Die Baumfällungen am Butterberg in Lichtenwalde 2023 sind ein Grund für den Ärger. Bild: H. Jattke/Archiv
Die Baumfällungen am Butterberg in Lichtenwalde 2023 sind ein Grund für den Ärger.
Die Baumfällungen am Butterberg in Lichtenwalde 2023 sind ein Grund für den Ärger. Bild: H. Jattke/Archiv
Flöha
Streit um Baumfällungen in Lichtenwalde: Landrat will vermitteln
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Baumfällungen in Lichtenwalde sorgen für Spannungen. Landrat Sven Krüger soll nun auf Wunsch von Bürgermeister Raik Schubert vermitteln.

Landrat Sven Krüger (parteilos) will im Streit um die Rechtmäßigkeit von Baumfällungen in Lichtenwalde jetzt moderieren. Ziel müsse sein, die schwierige und verfahrene Situation ergebnisorientiert aufzulösen, sagt der Landrat. Sven Krüger rechnet jedoch nicht mit einer schnellen Lösung: „Es wird wahrscheinlich nicht sofort gelingen, weil...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
06.11.2025
3 min.
Landratsamt zu Baumfällungen in Lichtenwalde: Besucher missachten Absperrungen
Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug?
Im Naturschutzgebiet unterhalb des Schlosses in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Landrat Sven Krüger hatte auf eine Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Doch wird auch kontrolliert?
Steffen Jankowski
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
17.12.2025
4 min.
Niederwiesas Bürgermeister Schubert zu Fällungen in Lichtenwalde: Waldbesitzer wird zum Buhmann gemacht
Raik Schubert ist Bürgermeister der Gemeinde Niederwiesa, zu der auch Lichtenwalde gehört. In dem Ortsteil hatten Baumfällungen zu Protesten von Bürgern und Naturschützern geführt.
Umfangreiche Baumfällungen im Naturschutzgebiet bei Lichtenwalde haben Empörung ausgelöst. Rathauschef Raik Schubert erläutert im Interview, wie er die Vorgänge bewertet.
Steffen Jankowski
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel