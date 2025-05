Suche nach vermisstem Kind: Hubschrauberbesatzung über Flöha von Laser geblendet

Ein vermisster elfjähriger Junge wurde in Chemnitz gefunden. Eine gefährliche Attacke während der Suchaktion beschäftigt jetzt die Polizei.

Die Suche nach einem vermissten elfjährigen Jungen zwischen Chemnitz und Flöha konnte am Montagabend erfolgreich beendet werden. Der Junge, der am Montagfrüh nicht in der Schule aufgetaucht war, wurde am späten Abend von Bekannten der betroffenen Familie nahe einem Denkmal an der Chemnitzer Promenadenstraße wohlbehalten gefunden. Offenbar...