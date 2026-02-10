Textilcollagen in der Galerie Inselsteig Braunsdorf: Künstlerin führt durch Ausstellung

Flöha
Susanne Weiss stellt ihre träumerischen Arbeiten in der Historischen Schauweberei aus. Besucher können mit ihr ins Gespräch kommen.
Seit dem 26. November ist in der Galerie Inselsteig in Braunsdorf die Ausstellung „Ich lausche dem Schnee“ mit Textilcollagen der Künstlerin Susanne Weiss zu besichtigen. Noch bis zum 22. Februar können Besucher sich davon optisch verführen lassen. Kurz vor Ende der Ausstellung ist zudem Gelegenheit, sich von der Künstlerin selbst...
