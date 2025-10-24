Über 200 Apfel- und Birnensorten zur größten Obstsortenausstellung Mittelsachsens in Eppendorf

Welche Apfelsorte wächst am Baum? - Obstbestimmung beim mittelsächsischen Streuobsttag des Landschaftspflegeverbandes Mulde-Flöha

Der Alte Bahnhof Eppendorf ist am 25. Oktober zwischen 10 und 16 Uhr Schauplatz des 15. Mittelsächsischen Streuobsttags des Landschaftspflegeverbandes Mulde-Flöha. Dann werden in der größten Obstsortenausstellung Mittelsachsens über 200 Apfel- und Birnensorten vorgestellt. Verbandsgeschäftsführer Jörg Semmig verweist auf das langjährige...