Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Über 200 Apfel- und Birnensorten zur größten Obstsortenausstellung Mittelsachsens in Eppendorf

Der Chemnitzer Fachmann Henner Grapow (l., mit Jörg Semmig) bestimmt die Sorten von Früchten.
Der Chemnitzer Fachmann Henner Grapow (l., mit Jörg Semmig) bestimmt die Sorten von Früchten. Bild: K. Berger
Der Chemnitzer Fachmann Henner Grapow (l., mit Jörg Semmig) bestimmt die Sorten von Früchten.
Der Chemnitzer Fachmann Henner Grapow (l., mit Jörg Semmig) bestimmt die Sorten von Früchten. Bild: K. Berger
Flöha
Über 200 Apfel- und Birnensorten zur größten Obstsortenausstellung Mittelsachsens in Eppendorf
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Apfelsorte wächst am Baum? - Obstbestimmung beim mittelsächsischen Streuobsttag des Landschaftspflegeverbandes Mulde-Flöha

Der Alte Bahnhof Eppendorf ist am 25. Oktober zwischen 10 und 16 Uhr Schauplatz des 15. Mittelsächsischen Streuobsttags des Landschaftspflegeverbandes Mulde-Flöha. Dann werden in der größten Obstsortenausstellung Mittelsachsens über 200 Apfel- und Birnensorten vorgestellt. Verbandsgeschäftsführer Jörg Semmig verweist auf das langjährige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
2 min.
Eppendorfer zur besonderen Silberhochzeitsfeier in Frankreich
Der Eppendorfer Thomas Heinlein traf sich mit den französischen Modellflugfreunden Stephane Ravard und Ivan Ravart (v. r.).
Eppendorf und die französischen Gemeinden Frouard und Pompey sind seit 25 Jahren verbunden. Die nächsten Pläne für die Zukunft sind bereits geschmiedet
Knut Berger
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
25.10.2025
2 min.
Von Auralia bis Bischofshut: Hunderte Apfelsorten beim Streuobsttag in Eppendorf
Lisa Rasch mit zwei leckeren Apfelsorten beim Streuobsttag in Eppendorf.
Kaum zu glauben, wie viele unterschiedliche Äpfel es gibt. Eine große Auswahl war in Eppendorf zu sehen.
Wieland Josch
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Mehr Artikel