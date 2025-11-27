Überraschungsbesuch in Wegefarth: Biber bereitet Kita-Kindern vorweihnachtliche Freude

Der Obi-Biber ist nicht nur mit einem Weihnachtbaum in der Kita Sonnenkäfer aufgetaucht. Die Kinder hatten etwas Besonderes vorbereitet.

In der Kita Sonnenkäfer im Oberschönaer Ortsteil Wegefarth. hat am Donnerstag der Obi-Biber vorbeigeschaut. Obi-Mitarbeiter Thomas Hänig überbrachte einen Sack voller Überraschungen und einen Weihnachtbaum. Die Wackelzahngruppe bot ein Programm mit Gedicht, Gesang und Tanz unter der Anleitung von Erzieherin Janett Straßburger. Die Kinder... In der Kita Sonnenkäfer im Oberschönaer Ortsteil Wegefarth. hat am Donnerstag der Obi-Biber vorbeigeschaut. Obi-Mitarbeiter Thomas Hänig überbrachte einen Sack voller Überraschungen und einen Weihnachtbaum. Die Wackelzahngruppe bot ein Programm mit Gedicht, Gesang und Tanz unter der Anleitung von Erzieherin Janett Straßburger. Die Kinder...