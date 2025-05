Unfall auf B 173 in Memmendorf: Motoradfahrer schwer verletzt

Bei dem Unfall am Samstag auf der B 173 in Memmendorf gab es insgesamt drei Verletzte. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der B 173 zwischen Freiberg und Oederan in Memmendorf ereignet. Der Unfall in Höhe des Gasthofs Goldener Stern wurde der Polizei gegen 14.30 Uhr gemeldet.