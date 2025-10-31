Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei Memmendorf kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall.
Bei Memmendorf kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall.
Flöha
Unfall in Memmendorf: Rettungshubschrauber im Einsatz
Von Harry Härtel, Wieland Josch, Heike Hubricht
Ein Unfall im Oederaner Ortsteil nahm ein tragisches Ende. Eine 82-jährige erlag ihren schweren Verletzungen.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 11 Uhr im Oederaner Ortsteil Memmendorf auf der Straße Zum Goldenen Stern in Richtung B 173 ereignet. Eine 82-jährige Toyotafahrerin kam laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte in einen Bach und prallte...
Mehr Artikel