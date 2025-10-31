Unfall in Memmendorf: Rettungshubschrauber im Einsatz

Flöha
Ein Unfall im Oederaner Ortsteil nahm ein tragisches Ende. Eine 82-jährige erlag ihren schweren Verletzungen.
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 11 Uhr im Oederaner Ortsteil Memmendorf auf der Straße Zum Goldenen Stern in Richtung B 173 ereignet. Eine 82-jährige Toyotafahrerin kam laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte in einen Bach und prallte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.