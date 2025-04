Unfall in Oederan: LKW fährt rückwärts, Mann fällt von Leiter

Ein 61-Jähriger wurde auf einem Firmengelände in Oederan schwer verletzt. Wie ist es zu dem Vorfall gekommen?

Oederan.

Auf einem Betriebsgelände an der Eppendorfer Straße in Oederan ist am Mittwoch ein 61-Jähriger beim Sturz von einer Leiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.20 Uhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer rückwärts gegen die Leiter gefahren, auf der der Mann stand. Am Nachmittag erklärte der Firmenchef auf Anfrage: „Die Verletzungen sind reparabel. Wir hatten Glück im Unglück.“ Die Mitarbeiter hätten gut reagiert, der Rettungsdienst sei schnell da gewesen. Der Verletzte gehöre einem Dienstleistungsunternehmen an und habe auf dem Gelände Reparaturen ausgeführt. Nach übereinstimmenden Berichten sei der Fahrer von der Sonne geblendet worden und habe den Mann auch in der Rückfahrkamera nicht gesehen. (kb/eva)