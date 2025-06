Unfallflucht in Flöha: Unbekannter SUV richtet 9000 Euro Schaden an

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag auf der Augustusburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Flöha.

Die Polizei ermittelt in einem Fall der Unfallflucht mit hohem Sachschaden in Flöha. Am Sonntagmittag gab es auf der Augustusburger Straße einen Unfall. Einem silberfarbenen Pkw VW Golf kam ein bisher unbekannter rotbrauner SUV entgegen. Auf Höhe des Hausgrundstückes 104 geriet der SUV auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit dem Pkw Golf, dabei wurde die komplette linke Seite des Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher machen? Hinweise unter Ruf 03727 9800 nimmt das Polizeirevier Mittweida entgegen. (fp)