MDR-Moderator Silvio Zschage (l.) , hier im Gespräch mit Uwe Meher, sorgte bei den Oldtimerfreunden Eppendorf für Weihnachtsunterhaltung.
MDR-Moderator Silvio Zschage (l.) , hier im Gespräch mit Uwe Meher, sorgte bei den Oldtimerfreunden Eppendorf für Weihnachtsunterhaltung. Bild: Knut Berger
Uwe Mehner (r.) und Marco Meusel haben das Eppendorfer Oldtimertreffen aus der Taufe gehoben.
Uwe Mehner (r.) und Marco Meusel haben das Eppendorfer Oldtimertreffen aus der Taufe gehoben. Bild: Knut Berger
Silvio Zschage (l.) verfolgt, wie sich Toni Lohan (r.) von den Oldtimerfreunden Eppendorf beim Weihnachtsliedersingen schlägt.
Silvio Zschage (l.) verfolgt, wie sich Toni Lohan (r.) von den Oldtimerfreunden Eppendorf beim Weihnachtsliedersingen schlägt. Bild: Knut Berger
Zum Eppendorfer Oldtimertreffen waren auch Traktoren vom Typ ZT 300 zu sehen.
Zum Eppendorfer Oldtimertreffen waren auch Traktoren vom Typ ZT 300 zu sehen. Bild: Knut Berger
Flöha
Unglaublich: Ohne Navi ging’s von Eppendorf an die Ostsee
Von Knut Berger
Ein Abend voller Lieder und Erinnerungen brachte die Eppendorfer Oldtimerfreunde zum Strahlen und schenkte ihnen Weihnachtsfreude. In der Gemeinde bei Freiberg dabei war ein besonderer Gast.

Besonderen Besuch haben die Oldtimerfreunde Eppendorf empfangen. Sie hatten sich bei der Weihnachtstour von MDR-Sachsen um einen Termin mit Radiomoderator Silvio Zschage beworben und wurden berücksichtigt.
