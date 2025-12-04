Unglaublich: Ohne Navi ging’s von Eppendorf an die Ostsee

Flöha
Ein Abend voller Lieder und Erinnerungen brachte die Eppendorfer Oldtimerfreunde zum Strahlen und schenkte ihnen Weihnachtsfreude. In der Gemeinde bei Freiberg dabei war ein besonderer Gast.
Besonderen Besuch haben die Oldtimerfreunde Eppendorf empfangen. Sie hatten sich bei der Weihnachtstour von MDR-Sachsen um einen Termin mit Radiomoderator Silvio Zschage beworben und wurden berücksichtigt.
