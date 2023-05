Verfolgungsjagd: Flucht vor Polizei endete in Flöha

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch einen 47-jährigen Fahrer eines Pkw Opel in Flöha nach einer Verfolgungsjagd vorläufig festgenommen. Der Opel war den Beamten in der Frankenberger Straße in Chemnitz aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle flüchtet der Fahrer. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Der Opel raste durch das...