Verkehrsbehinderungen ab 24. März in Flöha: Versorger setzt Modernisierung der Erdgasleitung fort

Das Unternehmen eins hatte bereits 2024 mit den Arbeiten begonnen, nun gehts weiter.

Flöha.

Das Unternehmen eins setzt die Modernisierung der Erdgasleitung in Flöha fort. Ab 24. März bis voraussichtlich 11. April wird auf der Augustusburger Straße, Höhe Hausnummer 58, in Nähe der Kreuzung Seeberstraße und der Auffahrt zur B 173 gebaut, teilt der Versorger mit. Für den Zeitraum der Baumaßnahme werde es zu Verkehrseinschränkungen und Fahrbahnverlegungen kommen. Auf der Augustusburger Straße (von Chemnitz kommend) erfolge eine Sperrung für Linksabbieger in Richtung Umgehung B 173n (Güterbahnhofstraße). Diese würden im Ort umgeleitet. Eine Versorgungsunterbrechung ist nicht vorgesehen, heißt es. Eins hatte bereits 2024 die Leitung ab der Augustusburger Straße Höhe Nr. 69 bis nach der Kreuzung Seeberstraße neu verlegt. (fp)