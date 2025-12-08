Vier Verletzte bei Unfall zwischen Oederan und Hartha

Flöha
Auf der Staatsstraße 203, rund 300 Meter vor dem Ortseingang Hartha, kollidierte am Sonntagnachmittag ein Seat seitlich mit einem entgegenkommenden Suzuki. Was noch bekannt ist.
Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 203 bei Oederan leicht verletzt worden. Was war passiert? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, war ein 24-jähriger Seat-Fahrer gegen 13.50 Uhr auf der S 203 in Richtung Hartha unterwegs. Rund 300 Meter vor dem Ortseingang kollidierte der Seat...
