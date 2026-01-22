MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Volkskunstschule in Oederan entstehen Bergkästen wie dieser.
In der Volkskunstschule in Oederan entstehen Bergkästen wie dieser. Bild: Rolf Büttner
Ein weiterer Bergkasten aus der Werkstatt in Oederan.
Ein weiterer Bergkasten aus der Werkstatt in Oederan. Bild: Rolf Büttner
Gegenstände geraten in Bewegung.
Gegenstände geraten in Bewegung. Bild: Rolf Büttner
Rolf Büttner leitet die Volkskunstschule in Oederan.
Rolf Büttner leitet die Volkskunstschule in Oederan. Bild: Knut Berger/Archiv
In der Volkskunstschule in Oederan entstehen Bergkästen wie dieser.
In der Volkskunstschule in Oederan entstehen Bergkästen wie dieser. Bild: Rolf Büttner
Ein weiterer Bergkasten aus der Werkstatt in Oederan.
Ein weiterer Bergkasten aus der Werkstatt in Oederan. Bild: Rolf Büttner
Gegenstände geraten in Bewegung.
Gegenstände geraten in Bewegung. Bild: Rolf Büttner
Rolf Büttner leitet die Volkskunstschule in Oederan.
Rolf Büttner leitet die Volkskunstschule in Oederan. Bild: Knut Berger/Archiv
Flöha
Volkskunstschule Oederan: In diesen kleinen Kästen stecken ganze Bergwerke
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Bau sogenannter Bergkästen können Kinder in der Volkskunstschule Oederan Beobachtungsgabe, Vorstellungsvermögen, Genauigkeit und Phantasie entwickeln.

Man kann den Konsum digitaler Medien durch Kinder hinnehmen. Oder man kann ein alternatives Angebot unterbreiten. Das macht die Volkskunstschule Oederan. Rolf Büttner und seine Kollegen geben Kindern die Gelegenheit, in der analogen Welt Beobachtungsgabe, Vorstellungsvermögen, Genauigkeit und Phantasie zu entwickeln. „Traditionell sehen wir es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
18.01.2026
4 min.
„Extase in der Oase“: Sultan Bernd bringt die Wüste in Oederan zum Gefrieren
 6 Bilder
Der Sultan (Bernd Wunderwald) ist mit seiner Karawane bei der Oederaner Eis-Party eingetroffen.
Zur Jubiläumsshow stiegen Eisbader in Oederan ins 1 Grad kalte Wasser: Das eiskalte Spektakel erwärmte die Herzen zahlreicher Zuschauer.
Christof Heyden
10.12.2025
2 min.
Oederan: Wie weiter mit dem Skulpturenpark?
Eddy Donat, Projektleiter „Ab in die Mitte!“, und Marco Metzler (v.r.).
Oederan und der City-Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ - das war bislang eine Erfolgsgeschichte. Doch hat es auch in diesem Jahr wieder mit einem Preisgeld geklappt?
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel