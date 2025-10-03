Vom Hochrad bis zum Trecker: Augustusburger Oldtimertreffen beeindruckt mit enormer Vielfalt

Gut 600 Fahrzeuge sind am Freitag auf Schloss Augustusburg zu bestaunen gewesen. Und weil das Wetter bestens mitspielte, war auch die Zahl der Besucher fast schon rekordverdächtig.

Etwas Zupfbrot der scharfen Sorte, Hackepeterbrötchen und dazu noch Kaffee: Gerd Böhme und seine Frau haben es sich am Freitagmittag so richtig schmecken lassen. Das Besondere an diesem Picknick war, dass es mitten auf dem Hof von Schloss Augustusburg und umringt von Hunderten Menschen über die Bühne ging. Der 1960 gebaute Wartburg 311, aus... Etwas Zupfbrot der scharfen Sorte, Hackepeterbrötchen und dazu noch Kaffee: Gerd Böhme und seine Frau haben es sich am Freitagmittag so richtig schmecken lassen. Das Besondere an diesem Picknick war, dass es mitten auf dem Hof von Schloss Augustusburg und umringt von Hunderten Menschen über die Bühne ging. Der 1960 gebaute Wartburg 311, aus...