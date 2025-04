Vom Militärmotorrad bis zur Rikscha: Neue Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg zeigt Vielfalt des MZ-Exports

In mehr als 120 Länder hat die DDR die in Zschopau gebauten Motorräder exportiert. Einige teils exotische Beispiele sind ab dem 1. Mai zu bestaunen.

Phasenweise wurden bis zu 75 Prozent der in Zschopau produzierten MZ-Motorräder ins Ausland verkauft. In mehr als 120 Ländern erfreuten sich die Maschinen meist großer Beliebtheit. In Asien, vor allem in China, Vietnam und Thailand, waren dabei Motorräder mit Beiwagen gefragt, denn letzterer wurde dort als Rikscha für den Personentransport...