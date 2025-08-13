Von der Nacht im Klein-Erzgebirge bis zum Parkfest: Fünf Tipps für das große Veranstaltungswochenende in Oederan

Am ersten Wochenende nach den Sommerferien geht‘s in Oederan rund. Mehrere Veranstaltungen für alle Generationen stehen auf dem Programm.

Tipp 1: Kino nahe dem alten Rittergut: Was gehört zu einem typischen Kinoabend? Der Heimatverein Börnichen weiß es: Popcorn, Nachos, Cola und bestimmt auch gute Laune sind dabei, außerdem natürlich ein Film. Und schon verwandelt sich das Vereinshaus an der Frankenberger Straße in ein gemütliches Kino. Am Freitag ab 19.30 Uhr flimmert „Der...