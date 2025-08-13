Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Von der Nacht im Klein-Erzgebirge bis zum Parkfest: Fünf Tipps für das große Veranstaltungswochenende in Oederan

Elke Hopf und Iris Giebe (von links) vom Heimatverein Börnichener Park bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor.
Elke Hopf und Iris Giebe (von links) vom Heimatverein Börnichener Park bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor. Bild: Eva-Maria Hommel
Elke Hopf und Iris Giebe (von links) vom Heimatverein Börnichener Park bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor.
Elke Hopf und Iris Giebe (von links) vom Heimatverein Börnichener Park bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor. Bild: Eva-Maria Hommel
Flöha
Von der Nacht im Klein-Erzgebirge bis zum Parkfest: Fünf Tipps für das große Veranstaltungswochenende in Oederan
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am ersten Wochenende nach den Sommerferien geht‘s in Oederan rund. Mehrere Veranstaltungen für alle Generationen stehen auf dem Programm.

Tipp 1: Kino nahe dem alten Rittergut: Was gehört zu einem typischen Kinoabend? Der Heimatverein Börnichen weiß es: Popcorn, Nachos, Cola und bestimmt auch gute Laune sind dabei, außerdem natürlich ein Film. Und schon verwandelt sich das Vereinshaus an der Frankenberger Straße in ein gemütliches Kino. Am Freitag ab 19.30 Uhr flimmert „Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15:00 Uhr
3 min.
Feste, Zickzack, Rallye: Fünf Wochenendtipps für Mittelsachsen
Die Oldtimerparade ist ein Höhepunkt. Hier ein Buskorso bei einem früheren Fest.
An vielen Orten in Mittelsachsen stehen die Zeichen auf Feiern. Doch der eine oder andere ist unterwegs, mit mehr oder weniger Pferdestärken, darunter in Mittweida, Lunzenau, Oederan und Freiberg.
Ingolf Rosendahl
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
18.07.2025
3 min.
„Das ganze Dorf hilft mit“: Wie ein Verein in der Nähe von Oederan sein Parkfest vorbereitet
Elke Hopf und Iris Giebe (von links) bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor.
Börnichen ist einer der kleinsten Ortsteile von Oederan, aber dort ist einiges los. Vor allem, wenn im Sommer der historische Park am alten Rittergut zum Leben erwacht. Was ist dieses Jahr geplant?
Eva-Maria Hommel
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
Mehr Artikel