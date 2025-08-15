Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sakami-Gründer und Geschäftsführer Andreas Ritter mit Chopper, eine Figur aus der Anime-Serie One Piece. Hinter ihm das Baufeld für die neue Halle in Flöha. Bild: Matthias Behrend
Sakami-Gründer und Geschäftsführer Andreas Ritter mit Chopper, eine Figur aus der Anime-Serie One Piece. Hinter ihm das Baufeld für die neue Halle in Flöha. Bild: Matthias Behrend
Von Detektiv Conan bis One Piece: Merchandise-Firma aus Flöha muss jetzt sogar anbauen
Von Matthias Behrend
In Flöha hat einer der größten europäischen Hersteller von Merchandise-Produkten für Mangas und Anime seinen Sitz. Jetzt wird eine neue Halle gebaut, weil der Platz knapp wird.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte mit Detektiv Conan. Das ist ein 16-jähriger Teenager, der dank eines Giftes zum Grundschüler wird und heimlich die Fälle eines Privatdetektivs löst. Detektiv Conan ist eine äußerst populäre Manga- und Anime-Figur und es war die erste Merchandise-Lizenz, die Andreas Ritter und Ronny Wolf mit ihrer Firma...
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
09.07.2025
4 min.
Chemnitzer Anime-Convention „ShiroCo“ wächst weiter: Was am Wochenende geboten wird
Cosplayerin Bibi Nyan (Mitte) posiert gemeinsam mit Melissa Beer und Miokawa, die im Maid-Café bedienen werden.
Am Samstag und Sonntag werden sie das Bild der Innenstadt prägen: Bis zu 8000 Cosplayer und Anime-Fans werden zur dritten Auflage der „ShiroCo“ an der Chemnitzer Stadthalle erwartet.
Cora Lantzsch, Erik Anke
12.07.2025
4 min.
Chemnitzer Anime-Convention „ShiroCo“ bricht Besucherrekord schon am Samstag
Ein Großteil der Gäste kam in Kostümen. Meist als Charakter ihrer Lieblingsserie oder ihres Lieblingscomputerspiels. Hier aus dem Spiel „Honkai: Star Rail“.
Die dritte Auflage der Convention war am Samstag noch besser besucht als erwartet. Gegen Mittag musste ein vorübergehender Einlassstopp verhängt werden. Die Schlange der Fans reichte durch den ganzen Stadthallenpark.
Erik Anke
Mehr Artikel