Von Detektiv Conan bis One Piece: Merchandise-Firma aus Flöha muss jetzt sogar anbauen

In Flöha hat einer der größten europäischen Hersteller von Merchandise-Produkten für Mangas und Anime seinen Sitz. Jetzt wird eine neue Halle gebaut, weil der Platz knapp wird.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte mit Detektiv Conan. Das ist ein 16-jähriger Teenager, der dank eines Giftes zum Grundschüler wird und heimlich die Fälle eines Privatdetektivs löst. Detektiv Conan ist eine äußerst populäre Manga- und Anime-Figur und es war die erste Merchandise-Lizenz, die Andreas Ritter und Ronny Wolf mit ihrer Firma... Angefangen hat die Erfolgsgeschichte mit Detektiv Conan. Das ist ein 16-jähriger Teenager, der dank eines Giftes zum Grundschüler wird und heimlich die Fälle eines Privatdetektivs löst. Detektiv Conan ist eine äußerst populäre Manga- und Anime-Figur und es war die erste Merchandise-Lizenz, die Andreas Ritter und Ronny Wolf mit ihrer Firma...