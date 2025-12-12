Von Feuershow bis Notruf: Weihnachtszauber für „Junge Helfer“ in Flöha

Im Ganztagsangebot „Junge Helfer“ lernen Kinder in Flöha grundlegende Erste Hilfe und mehr. Der Speiseraum im Förderzentrum wurde nun zur festlichen Bühne für eine besondere Weihnachtsfeier.

Das Ganztagsangebot (GTA) „Junge Helfer" des Förderzentrums Flöha geht weit über Erste Hilfe hinaus. Die Kinder lernen natürlich auch die entsprechenden Grundlagen, üben das Anlegen von Verbänden und das Aufkleben eines Pflasters. Sie beschäftigen sich aber auch mit verschiedenen Hilfsorganisationen.