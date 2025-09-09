Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe. Bild: Oskarshausen GmbH
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe.
In „Kürbishausen“ in Freital wartet ein Kürbis-Aladin geduldig auf seine Wunderlampe. Bild: Oskarshausen GmbH
Flöha
Von Freital bis Lichtenwalde: Hier feiert Sachsen den Kürbis
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausstellungen, Schnitzaktionen, kulinarische Leckerbissen – in Oskarshausen in Freital, im Sonnenlandpark in Lichtenau, bei Karls in Döbeln und im Schloss in Lichtenwalde dreht sich alles um den Kürbis.

Oskarshausen: Über 50.000 Kürbisse sollen im Freizeitpark Oskarshausen in Freital an XXL-Naturkunstfiguren mit der Herbstsonne um die Wette strahlen. Am Mittwoch ist die große Eröffnung von „Kürbishausen“ geplant. Doch um die Kürbisausstellung in diesem Umfang stand es 2025 zuweilen nicht gut. Denn um sie zu realisieren, braucht man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
31.08.2025
4 min.
„Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“ Begeisterte Besucher beim Kürbisfestival in Lichtenwalde
Dagmar Vogler und Helmar Köhler vor der Tiger-Skulptur am Teich.
Seit Samstag sind die Kürbisse los im Schlosspark Lichtenwalde. 18 Skulpturen aus der Zirkuswelt sind echte Hingucker. Die ersten Besucher haben eine klare Meinung zum Event.
Steffi Hofmann
27.08.2025
4 min.
Lichtenwalde: Meterhohe Kürbisskulpturen verwandeln Schloss und Park in Zirkus-Welt
Patrizia Meyn und Stefan Hinner haben die Kürbisse für das Lichtenwalder Festival fest im Griff.
Längerer Rundgang, mehr Figuren und ein Labyrinth - damit punktet die Neuauflage des Kürbisfestivals. Vom 30. August bis 2. November färben sich Schloss und Park orange. Und es gibt eine Überraschung.
Ingolf Rosendahl
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel