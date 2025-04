Von Gärten, Märkten bis Burgen: Mittelsachsen feiert den Frühling

Familien, die in die Historie mittelsächsischer Schlösser eintauchen wollen, wird am Wochenende etwas geboten. Kunst, die Zukunft der Energie und Frühlingsblüher spielen ebenso eine Rolle.

Es grünt und blüht allerorten. Dazu passend laden am Wochenende Gärtnereibetriebe an mehreren Orten in Mittelsachsen zu den Tagen der offenen Gärtnereien ein. Dazu zählen die Baumschule und die Gärtnerei Bimberg in Freiberg, das Gärtnerei- & Blumenhaus Süß in Dorfchemnitz und die Gärtnerei Böhme in Lunzenau.