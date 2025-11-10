Von Karneval bis Wissenschaft: Vier herzallerliebste Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Die „Freie Presse“ hat Veranstaltungen herausgepickt, die man diese Woche besuchen kann. Drei davon sind kostenfrei.

Dienstag in Crossen: Nicht nur in Crossen (bei Erlau), aber auch dort, bricht um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit an: Zum Auftakt der 64. Saison und Auftritt des Prinzenpaars ruft der Crossener Carnevalsverein zur Übergabe des Schlüssels vor das Gemeindeamt. Ab 9.30 Uhr treffen sich die Karnevalisten am Landgasthof Crossen.