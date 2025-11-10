Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch dieses Jahr startet der Crossener Carneval Verein am 11.11. wieder in die Saison.
Auch dieses Jahr startet der Crossener Carneval Verein am 11.11. wieder in die Saison. Bild: Tilo Huhn/Archiv
Auch dieses Jahr startet der Crossener Carneval Verein am 11.11. wieder in die Saison.
Auch dieses Jahr startet der Crossener Carneval Verein am 11.11. wieder in die Saison. Bild: Tilo Huhn/Archiv
Flöha
Von Karneval bis Wissenschaft: Vier herzallerliebste Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ hat Veranstaltungen herausgepickt, die man diese Woche besuchen kann. Drei davon sind kostenfrei.

Dienstag in Crossen: Nicht nur in Crossen (bei Erlau), aber auch dort, bricht um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit an: Zum Auftakt der 64. Saison und Auftritt des Prinzenpaars ruft der Crossener Carnevalsverein zur Übergabe des Schlüssels vor das Gemeindeamt. Ab 9.30 Uhr treffen sich die Karnevalisten am Landgasthof Crossen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
20.10.2025
3 min.
Kino, Lesung, Reisebericht – Fünf Tipps für diese Woche in Mittelsachsen
Schriftstellerin Tanja Kinkel liest am Mittwoch in Oederan.
Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis Mittelsachsen ist weit gespannt. Die „Freie Presse“ hat fünf Angebote ausgewählt.
Steffen Jankowski
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
27.10.2025
3 min.
Von Tipps fürs Energiesparen bis zum besonderen Buch: Das bietet die Woche in Mittelsachsen
Alte Lampe, neue Leuchte: In Mittweida gibt es Tipps zum Energiesparen.
In Mittweida erfährt man, wie sich Heiz- und Stromkosten senken lassen. In Freiberg lässt sich mit dem Motorrad und in den Iran reisen. Und in Rochlitz erklingt Orgelmusik.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel