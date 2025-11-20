Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Maskottchen TU-Lino, hier im Bild mit Christiane Biermann und Kathrin Häussler, lädt am Samstag zur Junior-Uni nach Freiberg.
Das Maskottchen TU-Lino, hier im Bild mit Christiane Biermann und Kathrin Häussler, lädt am Samstag zur Junior-Uni nach Freiberg. Bild: Elisa Leimert/Archiv
Flöha
Von Mathe-Magie bis Motorradabenteuer: Vier Tipps fürs Wochenende in Mittelsachsen
Von Cornelia Schönberg, Christof Heyden
Eine Reise in die Welt der Mathematik erwartet kleine und große Abenteurer in der Junioruniversität Freiberg. Aber auch in anderen Teilen Mittelsachsen ist was los.

Spannende Kindervorlesungen in Freiberg: Die Junioruniversität der TU Bergakademie Freiberg lädt am Samstag zu zwei Kindervorlesungen ein: 10 Uhr gibt es eine Vorlesung von „TU-Lino“ für die ganze Familie - mit eher jüngeren Kindern. 11 Uhr folgt die Vorlesung „Mathe ist kein Hexenwerk!“ Wie teilt man eine Pizza „Daumen mal Pi“,...
