Von Mathe-Magie bis Motorradabenteuer: Vier Tipps fürs Wochenende in Mittelsachsen

Eine Reise in die Welt der Mathematik erwartet kleine und große Abenteurer in der Junioruniversität Freiberg. Aber auch in anderen Teilen Mittelsachsen ist was los.

Spannende Kindervorlesungen in Freiberg: Die Junioruniversität der TU Bergakademie Freiberg lädt am Samstag zu zwei Kindervorlesungen ein: 10 Uhr gibt es eine Vorlesung von „TU-Lino“ für die ganze Familie - mit eher jüngeren Kindern. 11 Uhr folgt die Vorlesung „Mathe ist kein Hexenwerk!“ Wie teilt man eine Pizza „Daumen mal Pi“,... Spannende Kindervorlesungen in Freiberg: Die Junioruniversität der TU Bergakademie Freiberg lädt am Samstag zu zwei Kindervorlesungen ein: 10 Uhr gibt es eine Vorlesung von „TU-Lino“ für die ganze Familie - mit eher jüngeren Kindern. 11 Uhr folgt die Vorlesung „Mathe ist kein Hexenwerk!“ Wie teilt man eine Pizza „Daumen mal Pi“,...