Regionale Nachrichten und News
  • „Von meinen 35 Klassenkameraden haben sieben überlebt“: Zeitzeugin Lydia Tischler spricht in Oederan über den Holocaust

Eberhard Ohm vom Kultur- und Kunstverein Oederan im Videogespräch mit der Zeitzeugin Lydia Tischler.
Bild: Kathrin Reißmann
Eberhard Ohm vom Kultur- und Kunstverein Oederan im Videogespräch mit der Zeitzeugin Lydia Tischler.
Eberhard Ohm vom Kultur- und Kunstverein Oederan im Videogespräch mit der Zeitzeugin Lydia Tischler. Bild: Kathrin Reißmann
„Von meinen 35 Klassenkameraden haben sieben überlebt“: Zeitzeugin Lydia Tischler spricht in Oederan über den Holocaust
Von Eva-Maria Hommel
Die Holocaust-Überlebende will ihre Erinnerungen an die KZ-Außenstelle in Oederan als Buch herausbringen. Am 9. November wurde erstmals daraus vorgelesen, und Lydia Tischler war per Bildschirm dabei.

Manchmal ist eine Zahl zu groß, um sie zu begreifen: Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Lydia Tischler nennt andere Zahlen: „Von unserer gesamten Großfamilie, die aus etwa fünfundzwanzig Personen bestand, überlebten nur vier. Von meinen fünfunddreißig Klassenkameraden in der ersten Klasse in...
