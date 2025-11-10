„Von meinen 35 Klassenkameraden haben sieben überlebt“: Zeitzeugin Lydia Tischler spricht in Oederan über den Holocaust

Die Holocaust-Überlebende will ihre Erinnerungen an die KZ-Außenstelle in Oederan als Buch herausbringen. Am 9. November wurde erstmals daraus vorgelesen, und Lydia Tischler war per Bildschirm dabei.

Manchmal ist eine Zahl zu groß, um sie zu begreifen: Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Lydia Tischler nennt andere Zahlen: „Von unserer gesamten Großfamilie, die aus etwa fünfundzwanzig Personen bestand, überlebten nur vier. Von meinen fünfunddreißig Klassenkameraden in der ersten Klasse in... Manchmal ist eine Zahl zu groß, um sie zu begreifen: Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Lydia Tischler nennt andere Zahlen: „Von unserer gesamten Großfamilie, die aus etwa fünfundzwanzig Personen bestand, überlebten nur vier. Von meinen fünfunddreißig Klassenkameraden in der ersten Klasse in...