„Von meinen 35 Klassenkameraden haben sieben überlebt“: Zeitzeugin Lydia Tischler spricht in Oederan über den Holocaust

Flöha
Die Holocaust-Überlebende will ihre Erinnerungen an die KZ-Außenstelle in Oederan als Buch herausbringen. Am 9. November wurde erstmals daraus vorgelesen, und Lydia Tischler war per Bildschirm dabei.
Manchmal ist eine Zahl zu groß, um sie zu begreifen: Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Lydia Tischler nennt andere Zahlen: „Von unserer gesamten Großfamilie, die aus etwa fünfundzwanzig Personen bestand, überlebten nur vier. Von meinen fünfunddreißig Klassenkameraden in der ersten Klasse in...
